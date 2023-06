L'Andorra enceta demà la campanya d'abonats des dels 70 euros

Actualitzada 18/06/2023 a les 20:01

L'FC Andorra encetarà demà la campanya d'abonats pel curs 2023-2024 sota el lema Sense por a les altures. De cara a aquesta segona al futbol professional, el conjunt tricolor mantindrà el preu dels abonaments al gol, que seran de 70 o 90 euros en funció de si és nova alta o renovació. Als carnets de tribuna sí que hi haurà un lleuger increment de preus, i es passarà dels 90, 100 i 125 euros del curs passat a les renovacions, als 100, 125 i 160 euros d'enguany, i dels 120, 130 i 165 euros de les noves altes de la temporada 2022-2023, a les 135, 165 i 210 d'aquest proper curs. A més, hi haurà tarifes reduïdes pels joves nascuts a partir dels 2007, i per a les persones nascudes al 1957 o abans.Pel que fa al procés, entre demà i el dia 2 de juliol podran fer-se les renovacions al lloc web del club, i a partir del dijous 22 també a la botiga de l'entitat a l'Estadi Nacional, amb horaris de 11 a 15 i de 17 a 20 hores de dilluns a dijous, i de 8 a 15 hores els divendres. Entre el dilluns 3 i el dimecres 5 de juliol es podran fer els canvis de localitat de manera presencial exclusivament i després d'haver renovat el seient, i a partir del 6 de juliol s'obrirà el plaç per a les noves altes, tant al lloc web del club, com a la botiga de l'Estadi Nacional (en aquest cas fins el 21 de juliol).A més, tots aquells abonats que assisteixin a un mínim de 18 partits durant la propera temporada, gaudiran d'un descompte exclusiu pel curs 2024-2025, i podran renovar el seu carnet amb la quota més baixa que s'ofereixi per aquell curs, sigui quin sigui la zona de preus de la seva localitat.