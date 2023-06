Golejada de la selecció femenina al segon amistós contra Aràbia

Dols gols de Tere Morató i un de Marina Fernàndez donen el triomf a Andorra

La selecció absoluta femenina va imposar-se per 3-0 a l’Aràbia Saudita al segon partit amistós per preparar l’estrena a la primera Lliga de les Nacions femenina de la UEFA que arribarà al setembre. Després de derrotar el combinat àrab per 3-1 en el primer duel disputat dimarts, les tricolors van repetir el triomf ahir a l’Estadi Municipal de Palamós amb dos gols de Tere Morató i un altre de Marina Fernàndez.



El duel va arribar al descans amb l’1-0 favorable a Andorra gràcies a la primera de les dianes de la jugadora del Vila-real, i a la represa, Morató va anotar