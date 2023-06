Toni Bou vol regnar a la prova de casa

Sant Julià de Lòria acull per 25a vegada el Mundial de trial a l’aire lliure, un rècord al certamen

Sant Julià de Lòria tornarà a ser entre avui i demà capital mundial del trial amb la disputa de dues proves del TrialGP, el Campionat del Món de l’especialitat a l’aire lliure. La cita d’enguany, a més, serà especial, ja que la parròquia laurediana serà seu del certàmen per 25a vegada, tot un rècord dins del calendari, tal i com va explicar el vicepresident de la FIM, Ignasi Verneda, que va manifestar que “és un rècord mundial, en 50 anys de campionat hi ha hagut un parell de localitats que han arribat a 12 o 14, però el que ha