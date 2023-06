Speight i Dee no seguiran al MoraBanc Andorra

Actualitzada 17/06/2023 a les 06:08

Micah Speight i Johnny Dee no seguiran la temporada vinent al MoraBanc Andorra. En el cas del primer, que acabava contracte, era un secret a veus que no formaria part al projecte de l’ACB de l’any vinent, mentre que el segon tenia encara un any més de vincle amb el club, però l’entitat va decidir executar la clàusula per trencar el contracte entre totes dues parts, tal i com va anunciar ahir.Tots dos jugadors van arribar l’estiu passat amb l’objectiu de pujar a la Lliga Endesa, i van tenir un paper clau per acabar d’aconseguir-ho. Speight va acabar el curs amb una mitjana de 8,5 punts, 3,7 assistències i 9,2 crèdits de valoració en els 32 duels que va disputar, mentre que Dee va jugar un total de 25 partits, amb unes mitjanes de 15,2 punts, 3,7 rebots, 2,5 assistències per cloure el curs amb una valoració mitjana de 13,2 crèdits.