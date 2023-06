La selecció repunta a la represa i, tot i la derrota, acaba amb bones sensacions i trepitjant terreny contrari

Tancada una primera part en què la selecció va acabar certament intimidada, amb un 0 a 2 en contra, no resultava gaire falaguera la represa. Andorra va saber corregir-se, millorar la posada en escena i acabar el compromís amb el vestit canviat. Tot i la voluntat, no li va arribar a la selecció, que va encaixar una derrota honrosa davant una Suïssa que, mentre li va durar la benzina, va jugar gairebé a plaer (1-2).



Superior tècnicament i més avesada amb la pilota als peus, la selecció helvètica va monopolitzar la possessió des del xiulet inicial. No per seguir fil per