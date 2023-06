Una combativa Andorra cau per la mínima contra Suïssa (1-2)

Actualitzada 16/06/2023 a les 22:46

La selecció absoluta ha caigut davant de Suïssa per 1-2 a la tercera jornada de la fase de classificació per a l’Eurocopa del 2024, en un duel en què Andorra ha donat la cara en tot moment, però on la qualitat dels helvètics ha acabat decantant la balança al seu favor. Freuler i Amdouni han avançat els visitants a la primera meitat, i el gol de Marcio a la represa ha fet somiar els tricolors amb un empat que no ha acabat arribant.

El duel ha arrencat amb el guió esperat, amb Suïssa monopolitzant la pilota, i amb Andorra intentant sorprendre amb pilotes llargues cap a Berto Rosas. Però la resistència tricolor ha durat ben poc, i els helvètics s’han avançat, això sí, amb suspens, als sis minuts de joc després de que Vargas hagi posat una pilota a l’espai a Freuler per superar a Iker Alvarez. En un primer moment, l’assistent ha anul·lat el gol per fora de joc, però després d’un parell de minuts de revisió, el VAR ha acabat fent pujar la diana al marcador. Poc després, Fernandes ha buscat el segon amb un xut llunyà que ha sortit desviat, i Berto ha tingut la primera per Andorra amb un tir des del mig del camp després de recuperar una pilota, que ha sortit també desviada.

Suïssa, més enllà de la possessió, feia mal amb pilotes a l’esquena de la defensa tricolor, però no han acabat de mostrar-se encertats a porteria fins a la mitja hora de joc, quan Ambouni ha aprofitat una centrada de Shaqiri per avançar-se a Iker i fer el segon. A les acaballes de la primera meitat Xhaka ha tingut el tercer, però la seva rematada amb el cap ha anat fora.

A la represa, Suïssa ha seguit amb el domini, però la primera opció ha estat per Aláez després d’una falta sobre Alavedra. L’atacant tricolor ha buscat sorprendre al porter helvètic, però Kobel ha pogut atrapar la pilota sense problemes. Koldo Alvarez de Eulate ha mogut la banqueta fent entrar a homes ofensius com Cucu, Àlex Martínez o Marcio, que pocs minuts després ha fet embogir l’Estadi Nacional amb l’1-2 que retallava diferències. El futbolista tricolor ha rematat amb el cap una falta centrada per Joan Cervós, i ha situat l’1-2 al marcador.

El gol ha esperonat a la selecció, que ha fet tímids intents d’anar cap amunt i pressionar, però sense desvestir-se al darrere també conscients de la qualitat dels helvètics, tot i que sense poder generar ocasions clares. Tampoc les ha tingut Suïssa, que ha intentat adormir el partit intentant que no passés res i marxar amb els tres punts de l’Estadi Nacional. Koldo Alvarez ha tret a Ilde Lima (portava gairebé un any sense jugar amb la selecció) perquè es quedés directament com a davanter per despenjar pilotes, però ja no hi ha hagut miracle i han estat els visitants qui s’han acabat enduent els tres punts.

Els tricolors volaran demà mateix cap a Israel, quan dilluns disputaran el segon i últim duel d’aquesta aturada pel Preeuropeu en un duel ben especial per a la selecció nacional, ja que serà el partit número 200 del combinat absolut masculí.

Empat de la sub 21 a les Illes Fèroe

L’alegria del dia per a la FAF ha arribat des de les Illes Fèroe, on la selecció sub 21 ha sumat un empat (2-2) a la segona jornada del Preeuropeu de la categoria. Els locals s’han avançat amb un gol de Jørgen Nielsen de penal, però Gerard Solà ha igualat el duel pels tricolors. Ja a la represa, Arón Rodrigo ha remuntat el partit pels nois d’Eloy Casals, però a les acaballes, Gutti Dahl-Olsen ha fet el definitiu 2-2. La sub 21 és ara líder de grup després de dos empats en dos partits, i dimarts vinent rebrà a Bielorússia a l’Estadi Nacional.