Mònica Doria, Laura Pellicer i Naiara Liñán, a punt per als Jocs Europeus de Cracòvia

Actualitzada 16/06/2023 a les 06:57

Les representants andorranes que aniran als Jocs Europeus de Cracòvia es troben a una setmana d’encetar la competició. En canoa i caiac, Mònica Doria i Laura Pellicer, i en taekwondo Naiara Liñán, afronten la cita del 21 de juny al 2 de juliol amb la il·lusió de fer un gran resultat. Les tres esportistes es van classificar en les respectives modalitats un cop assolides les mínimes i, tot i conformar una reduïda representació, el gran objectiu és millorar els resultats de les dues anteriors edicions.Bona part dels focus els centra Mònica Doria. El seu fantàstic inici de temporada a la Copa del Món permet a la palista aspirar al màxim. Tot i això, reconeix que “al nostre esport el nivell europeu és molt alt, ja que hi ha països molt forts com Alemanya, la República Txeca i Anglaterra”. Doria afegeix que “per ser a dalt s’ha de fer una molt bona participació a la competició”. Per Laura Pellicer, el repte serà “passar ronda i passar a semifinals i finals a totes les modalitats possibles”.