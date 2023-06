L'FC Andorra fa oficial l'arribada del lateral dret Migue Leal del Vila-real

Actualitzada 16/06/2023 a les 07:00

L’FC Andorra va anunciar i fer oficial el fitxatge de Migue Leal, lateral dret procedent del filial del Vila-real. El futbolista, de 27 anys, arriba lliure després d’haver finalitzat el contracte amb el conjunt groguet i ha signat per a les dues properes temporades amb l’entitat tricolor. Leal ha jugat a totes les categories inferiors del Vila-real, on ha estat 20 anys, i fins i tot va arribar a debutar amb el primer equip el desembre del 2019, en un partit de Copa del Rei contra el Comillas de Cantàbria. Tot i anar convocat set cops, no ha debutat encara a Primera Divisió però acumula una temporada sencera d’experiència a Segona Divisió, on ha jugat 30 partits –25 de titular– i ha fet un gol, a casa contra el Mirandés. Anteriorment, Leal va passar mitja temporada a les files del Reial Múrcia la campanya 2018-2019, i un curs sencer al Groningen de l’Eredivise, la primera divisió neerlandesa, la temporada 2020-2021.Amb l’arribada de Migue Leal el director esportiu, Jaume Nogués, tanca el substitut d’Adrià Altimira al lateral dret.