Estada profitosa de Joan Verdú al País Basc

Actualitzada 16/06/2023 a les 07:01

Joan Verdú va iniciar la pretemporada fa unes setmanes i ho va fer amb els primers contactes amb el gimnàs i el ciclisme. Ara l’andorrà es troba en una estada al País Basc amb la resta de l’staff, per continuar amb la preparació. Es tracta d’una concentració per fer la preparació física i, a més, fomentar la cohesió del grup. A més, l’andorrà aprofita l’estada per visitar el seu nutricionista, mentre realitza sessions de gimnàs, de ciclisme o de carrera a peu, tot combinant disciplines en aquesta primera part de la pretemporada. També ha dut a terme les proves amb el preparador físic, Damià Costa. Al País Basc, Verdú està acompanyat per l’entrenador, Juan Lago, el fisioterapeuta, Pol Ferrer, a més de Costa. Aquesta és una setmana d’activitat que posarà les bases per continuar treballant durant el següent mes a Andorra. Serà fins al 20 de juliol, quan l’andorrà viatjarà a l’estació de Saas Fee (Suïssa) per posar-se els esquís per primera vegada aquesta pretemporada i començar a tocar la neu.Durant aquest període, abans no arribi aquesta esmentada estada de Saas Fee, la preparació de Verdú se centrarà fonamentalment en molta càrrega física.