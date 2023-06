Actualitzada 16/06/2023 a les 11:17

Sant Julià de Lòria acollirà aquest cap de setmana el Mundial de TrialGP (trial a l’aire lliure) per 25a vegada a la història, i ho farà amb una aposta per la sostenibilitat. La cura de la natura és una de les obsessions de la FIM (Federació Internacional de Motociclisme) i de la FMA (Federació Motociclista d’Andorra) des de fa temps, i per això enguany, per exemple, hi haurà una única zona al riu, quan habitualment n’eren sis o set. En aquest sentit, el vicepresident de la FIM, Ignasi Verneda, ha destacat que “primer vam apostar per la sostenibilitat com una necessitat per protegir l’esport, i ara ho hem reconvertit i creiem que l’esport està ajudant a la sostenibilitat perquè és un facilitador d’aquests objectius de desenvolupament sostenible”. La resta de zones de competició estaran al voltant de la cota 1.600 de Naturland, i es recupera també una zona al casc urbà, concretament a la Borda Huguet, per “apropar el trial a la gent”; segons ha comentat la presidenta de la FMA, Natàlia Gallego, després que la pandèmia obligués a treure-ho.La competició comptarà amb un total de 83 pilots de quatre categories, i el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, ha manifestat que “és un esdeveniment que situa a Sant Julià de Lòria al mapa mundial, i són 25 anys de trial a la parròquia, el que ho converteix en un esdeveniment més que consolidat”, a més de fer una crida als pilots per “fer-nos respectar i respectar els demès”, i agregar que “cada cop és més complicat anar en moto, i depèn de tots vosaltres que això perduri. Faig una crida a que hi hagi seny i que tots plegats fem bondat”.La competició arriba amb un duel frec a frec entre Toni Bou i Jaime Busto, que van arrencar l’última prova empatats a punts, però ara el resident arriba a casa com a líder després d’haver guanyar les dues curses de San Marino. Sobre la cita a Sant Julià, Bou ha manifestat que “per mi és una cursa molt especial en un any especial que serà molt igualat i on els petits detalls marcaran la diferència”, i ha afegit que “m’he d’agafar la cursa de casa com una oportunitat, donar el cent per cent a Naturlàndia, que és una zona que m’agrada molt, gaudir del cap de setmana i intentar estar al podi i guanyar”.Andorrà tindrà també representació amb la participació de Gaudi Vall i Jordi Lestang (que fan el Mundial complet) i Valentí Cristina a Trial2, de Joan Miquel García en Trial3, a més d’Èlia Pascuet en Trial2 femení, on competirà també Laia Pi, entrenadora de la federació.La competició a Sant Julià de Lòria arrencarà demà, però aquesta tarda hi haurà actes per celebrar la 25a edició del Mundial de Trial al país. A les 19.00 hores hi haurà una desfilada des de la plaça Laurèdia fins a la plaça de la Germandat, i un cop allà, hi haurà discursos, coca per a tots els assistents, i els pilots del Mundial signaran autògrafs a tots els assistents.