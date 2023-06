Primera estada dels equips de la FAE a Les Deux Alpes

Actualitzada 15/06/2023 a les 05:38

Els diferents equips de la FAE tenen aquests dies com a base d’operacions l’estació francesa de Les Deux Alpes, en la que suposa una primera estada de preparació de pretemporada.Si bé l’equip sub 19 del programa d’Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) va ser el primer a esquiar a l’estació francesa –va fer quatre dies a principi de mes i hi tornarà del 18 al 23–, ara són els equips nacionals els desplaçats a Les Deux Alpes per tenir contacte amb la neu. També viatjaran, més tard, els sub 16 de l’EEBE, del 23 de juny al 5 de juliol. Ara mateix als Alps es troben els equips masculí i femení. La intenció de cada grup és acumular hores d’esquí provant els materials i posant les bases en aquest principi de temporada. De moment, els primers dies han estat irregulars amb estones de sol però també molta boira en alguns moments. En tot cas, el treball no s’atura i els equips s’adapten a les condicions canviants per continuar amb la preparació, que inclou sessions de tècnica però també en alguns casos de velocitat. La primera espasa d’alpí, Joan Verdú, per la seva banda, segueix fent treball físic, sessió de gimnàs i entrenaments amb bicicleta a Andorra, i encara no ha tocat la neu, però ho farà properament.Qui també viatjarà a Les Deux Alpes serà Roger Puig. L’esquiador de paralpí ho farà dilluns vinent per estar una setmana a l’estació francesa. A més, també es troba a l’estació gal·la l’equip de boardercross de la federació. Maeva Estevez i Mario da Cruz entrenen aquests dies de pretemporada i ho fan provant el material i recuperant les sensacions sobre la neu.