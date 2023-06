Migue Leal fitxa per dues temporades

Andorra fitxa Migue Leal per dues temporades

Actualitzada 15/06/2023 a les 12:50

L'FC Andorra ha confirmat aquest matí el fitxatge de Migue Leal, lateral procedent del filial del Vila-real, per a dues temporades. El lateral dret, nascut el 1997 a Vila-real, arriba lliure després d'haver finalitzat el seu contracte amb el conjunt groguet, com ja va informar aquest diari Leal va entrar al club del seu poble als sis anys i hi va passar un total de vint temporades. Leal va jugar en totes les categories del club, ja que fins i tot va arribar a debutar amb el primer equip el desembre del 2019 i acumula una temporada sencera d'experiència a la segona divisió espanyola. Anteriorment, el defensa va passar mitja temporada a les files del Múrcia a la temporada 2018/2019, i un curs sencer a Groningen, a la primera divisió holandesa, el 2020/2021.