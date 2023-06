La Trail 100 Andorra esgota els dorsals a una setmana de l'inici

Actualitzada 15/06/2023 a les 05:48

Una nova edició de la Trail 100 Andorra arriba a Ordino del 22 al 25 de juny, una prova que ha generat l’expectació habitual i, fins i tot, tal com va anunciar ahir l’organització, ja ha esgotat els dorsals a falta només d’una setmana. Emmarcada a l’Andorra Multisport Festival, l’esdeveniment d’esports de resistència i aventura organitzat per The Ironman Group, la tercera edició de la Trail 100 Andorra comptarà amb la presència de més de 2.200 atletes que participaran en les quatre distàncies que s’ofereixen: 105, 50, 21 i 7,5 quilòmetres, així com la Trail Kids.El director regional de The Ironman Group d’Andorra, Espanya, Itàlia i Portugal, Agustí Pérez, afirma que “en només tres anys de prova la Trail 100 Andorra s’ha posicionat en el calendari internacional de les millors proves de trail running”.