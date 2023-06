L’FC Andorra ha obert negociacions amb el mig centre del Màlaga, format a les categories inferiors del Reial Madrid

El traumàtic descens a la Primera RFEF d’un històric amb urgències com el Màlaga ha alliberat gairebé tota la plantilla i ha posat en el mercat futbolistes més que interessants. L’FC Andorra no és aliè a aquesta circumstància i ja s’ha posicionat per aconseguir arribar a un acord amb un futbolista fantàstic com Aleix Febas. El mig centre lleidatà exhibeix una més que respectable trajectòria a la Segona Divisió i el seu agent, Gelu Rodríguez, ha obert negociacions amb l’entitat tricolor.



Febas, de 27 anys, és un mig centre format a les categories inferiors del Reial Madrid i ha disputat 73