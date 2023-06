Felipe dos Anjos, a punt de tancar la renovació

El MoraBanc Andorra farà oficial l’acord en les properes hores

Era una de les prioritats de la direcció esportiva del MoraBanc Andorra en aquest inici de mercat i el general manager tricolor, Francesc Solana, ja ha tancat la carpeta. Es tracta de la renovació de Felipe dos Anjos per a dues temporades més, un acord que s’espera que pugui ser oficial durant la jornada d’avui.



El pivot brasiler va arribar l’agost passat procedent del Movistar Estudiantes de LEB Or i va signar per una única temporada. Aquesta temporada, la del retorn del MoraBanc a la Lliga Endesa, Dos Anjos ha acabat esclatant i s’ha convertit en un home cabdal a la