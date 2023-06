El combinat helvètic, gran favorit del grup, aterra a Andorra amb els millors

Actualitzada 15/06/2023 a les 05:42

La selecció de Suïssa arriba avui al Principat amb nou novetats respecte a la darrera convocatòria, amb l’etiqueta de gran favorita i de líder del grup I d’aquesta fase de classificació per a l’Eurocopa de 2024. El combinat de Murat Yakin reptarà Andorra amb els millors jugadors, excepte el davanter del Celta Haris Seferovic, que, darrerament, ja no acostuma a anar convocat. Futbolistes contrastats com el porter Yann Sommer (Bayern de Munic), el bicampió grec Steven Zuber, el campió de Premier League i Champions, el central Manuel Akanji del Manchester City, els habituals Rubén Vargas, Granit Xhaka o Xherdan Shaqiri –que torna després de no estar present a la finestra de març– formaran la base de l’equip que s’enfrontarà demà a Andorra a l’Estadi Nacional.Suïssa ha guanyat els dos partits del grup I que ha disputat fins ara, amb vuit gols a favor i cap en contra. A la primera jornada va guanyar Bielorrússia per 0 a 5 amb tres gols del davanter del Lugano, Renato Steffen, un de Xhaka i un altre de Zeki Amdouni. Al primer partit a casa, a la segona jornada, Suïssa es va desfer d’Israel per 3 a 0, amb dianes de Rubén Vargas, el mateix Zeki Amdouni i Widmer.