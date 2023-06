L’FC Andorra ha tancat l’arribada del lateral dret procedent del Vila-real B i el fitxatge serà oficial en els propers dies

Miguel Ángel Leal, conegut futbolísticament com a Migue, es convertirà en els propers dies en el primer fitxatge de l’FC Andorra per a la propera temporada. El lateral dret, que queda lliure aquest juny, prové del Vila-real, on ha debutat aquesta temporada a Segona Divisió i es va enfrontar a l’equip tricolor al partit de la primera volta. Aquest curs a Segona Divisió ha disputat 30 partits, ha fet un gol i ha donat dues assistències.



Migue Leal és un lateral dret de molt recorregut, aspre i treballador en defensa i que es mou amb comoditat en atac. La seva projecció