El Sideco Encamp demana acollir la Champions

El club encampadà ja ha traslladat la petició formal a la UEFA

El Sideco FC Encamp ha traslladat una petició formal a la UEFA per poder acollir la fase preliminar la UEFA Futsal Champions League, que es disputarà del 22 al 27 d’agost. L’equip encampadà hi participarà per 14a vegada consecutiva i espera el vistiplau de l’òrgan per poder acollir la lligueta que decideix un dels equips que passen a la primera eliminatòria de la màxima competició continental.



Fa tres anys el Complex d’Encamp va acollir per primera vegada la ronda preliminar de la UEFA Futsal Champions League. Va ser el 28 de novembre del 2020, en plena pandèmia, a partit únic, en