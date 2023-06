El MoraBanc Andorra frega els 500 abonats nous

Actualitzada 14/06/2023 a les 05:36

El retorn del MoraBanc Andorra a la Lliga ACB està portant una notable demanda de nous abonaments. L’aficionat tricolor està responent amb escreix a la crida del club i al tancament de l’edició ja eren 434 les altes noves respecte al curs anterior, a la LEB Or. El públic acull amb entusiasme la promoció del MoraBanc de poder-se abonar a la Lliga Endesa al mateix preu de LEB Or, vàlida fins al 30 de juny, i a les renovacions s’hi han afegit les gairebé 500 altes que cal sumar a la xifra del curs passat.Hores d’ara, i tenint en compte que l’any passat el club es movia en unes xifres properes als 2.200 abonats –comptant els diferents compromisos i tots els partners–, l’activitat porta camí d’arribar en els propers dies als 2.000. Una xifra fantàstica tenint en compte que encara no s’ha acabat la promoció i que, evidentment, hi haurà més altes i més socis que renovaran més enllà del 30 de juny. A banda de l’esportiu, el vessant social es troba en un moment molt dolç per al MoraBanc Andorra.