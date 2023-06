Test positiu de la selecció absoluta a Banyoles

La selecció andorrana absoluta va participar al Torneig internacional de Banyoles i, tot i la derrota per 10 a 5 davant un combinat de jugadors de l’OK Lliga, va extreure conclusions positives. L’equip tricolor va viatjar amb moltes baixes i només cinc jugadors: Nil Dilmé i Oriol Antequera, dos juvenils de primer any com són Guillem López i Marc Avilés, i un altre de segon any, Yeray Hernández, fent els tres el seu debut amb el combinat absolut. Andorra va començar molt bé el partit i es va situar amb un avantatge de 0 a 2, amb una defensa ordenada,