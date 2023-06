Actualitzada 13/06/2023 a les 06:42

Igor Esteve ha estat designat per la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) per dirigir partits de la propera final four de la Lliga LEB Or que es disputarà el cap de setmana vinent a Burgos. L’àrbitre encampadà serà, per tant, un dels protagonistes de les darreres eliminatòries per saber el darrer equip que assoleix l’ascens a la Lliga ACB.