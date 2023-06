Raül Ferré domina la Pujada Andorra-Arinsal i s'endú el triomf

Actualitzada 12/06/2023 a les 06:49

Raül Ferré va endur-se la victòria absoluta a la Pujada Arinsal-Andorra que va celebrar-se al llarg del cap de setmana, després de dominar de principi a fi la competició marcant el millor temps a les tres mànegues de cursa amb el seu Silver Car. A més, Gerard de la Casa va endur-se també el triomf parcial a la sèrie B, i va aconseguir un Top-10 absolut amb la novena plaça, just per darrere de Joan Gil, que també va entrar entre els deu millors.Ferré venia ja de marcar el millor temps a la cursa de dissabte a la tarda celebrada sobre la pluja, i durant la jornada d’ahir va mantenir un ritme inigualable per cap dels seus rivals també en sec, marcant temps de 2’09”226 i 2’09”761 a la segona i tercera pujada, i superant en prop de cinc segons els seus perseguidors. Sumant les dues millors pujades de les tres que van fer-se, Ferré va acabar amb un temps de 4’18”987, a 9”744 del gal Mattéo Fel-Astorg, segon, i a 16”152 del francès Sébastien Jacqmin.A la categoria B, Gerard de la Casa va endur-se el triomf amb un temps global de 4’52”823, superant Joan Salvans i Jean-Marc Gandolfo. A la classificació absoluta, Joan Gil, vuitè, i De la Casa, novè, van entrar al Top-10, mentre que Edgar Montellà, 11è, va quedar-se a tocar.La Pujada Arinsal-Andorra va comptar amb una setantena de participants.