La Purito limita la participació a 2.000 ciclistes

Actualitzada 12/06/2023 a les 14:38

La setena edició de La Purito tindrà un límit de participació de 2.000 ciclistes i s'espera superar el retorn d'un milió d'euros assolit a l'anterior edició. La marxa cicloturista comptarà, enguany, amb la presència del carismàtic exciclista espanyol, Alberto Contador, tal i com va explicar el Diari a principis d'aquest 2023. A més s'espera la participació de molts competidors estrangers, de 19 països diferents, i molta presència d'inscrits sud-americans. L'organització manté els mateixos traçats i recorreguts de la passada edició -amb 115, 80 i 30 quilòmetres- sense trams cronometrats i es farà al final de la prova, una trobada popular, la 'pasta party' on es podrà seguir per pantalla gegant el Mundial de ciclisme en ruta que se celebra a Glasgow.