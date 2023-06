Els tricolors s’imposen a Malta al partit decisiu de Conference 1

Els isards van tancar el Campionat d’Europa de rugbi de set en la categoria Conference 1 en cinquena posició després d’imposar-se al duel decisiu a Malta per 19-10. Després de la plata de la selecció femenina dissabte, els combinat masculí va acabar en cinquè lloc a la competició celebrada també a Belgrad.



Els tricolors havien arrencat la jornada de dissabte amb una victòria contra Bòsnia (38-7) i una derrota davant de Mònaco (21-19) a la primera fase, i amb un triomf per 24-12 contra Sèrbia al duel inicial de la segona ronda. Ja ahir, els isards van perdre davant d’Àustria per