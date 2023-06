El resident Albert Costa guanya les 24 h de Le Mans

Actualitzada 12/06/2023 a les 06:51

El pilot resident Albert Costa va fer història després d’aconseguir la victòria a la prestigiosa prova de les 24 hores de Le Mans en la categoria LMP2 en l’edició del centenari d’aquesta competició. El català va formar part de l’equip polonès Inter Europol, juntament amb Fabio Scherer i Jakub Smiechowski.L’Inter Europol no era ni molt menys un dels favorits per endur-se el triomf, ja que va arrencar en el 13è lloc a la graella de sortida després d’una jornada amb mala sort. En el primer dels seus relleus, el pilot resident va agafar el cotxe en setè lloc i el va poder deixar segon just abans que el suís Fabio Scherer culminés l’assalt momentani al lideratge de la classificació. Tant Costa com Scherer van mantenir el bon ritme durant la part nocturna de la cursa, i van poder agafar una renda suficient per acabar creuant la línia de meta en la primera posició, tot i patir una sanció, i veure també com tenia una petita avaria a la ràdio del seu cotxe.A més del triomf a la segona categoria, Costa, Scherer i Smiechowski van acabar en desè lloc a la classificació absoluta.