Doria i Pellicer, lluny dels primers llocs en caiac cross

Actualitzada 12/06/2023 a les 06:48

Mònica Doria i Laura Pellicer no van poder tancar el cap de setmana de la Copa del Món de piragüisme en eslàlom de Praga amb un bon regust de boca, i van quedar lluny de les posicions capdavanteres a la prova que tancava la competició, la de caiac cross. Laura Pellicer va quedar fora a la ronda prèvia, mentre que Mònica Doria va passar a les eliminatòries, però va quedar fora tot just començar als vuitens de final després de cometre una falta a la porta cinc.Gairebé sense temps per descansar, la Copa del Món no s’atura i entre dijous i diumenge es farà la tercera cita del curs a Ljubljana, Eslovènia.