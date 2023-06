Dol al món de l'esport per la mort de Toni Clascà

Actualitzada 12/06/2023 a les 06:53

L’esport del país està de dol per la mort ahir de Toni Clascà. Estretament vinculat a l’hoquei patins, va ser un dels fundadors de l’Andorra Hoquei club, i al món del motor, com a integrant de l’ACA i de la Federació Motociclista d’Andorra (FMA), va morir ahir als 70 anys.Nascut a la localitat gironina de Salt, Clascà va arribar al país el 1976, i a la dècada dels 80 va ser un dels impulsors de l’Andorra HC, ja que havia estat porter de la selecció catalana juvenil. Després de deixar el món dels patins va fer el salt al motor, competint als campionats d’Espanya i de Catalunya de ral·lis de terra amb Josep Maria Arnabat. Encara en les quatre rodes, va ser vicepresident esportiu de l’ACA sota la presidència de Ramón Roca.El 2006, i sense deixar el món del motor, va fer el salt a l'FMA fent tasques d'organització i coordinació dels diferents campionats i esdeveniments que celebrava la federació, com les diferents edicions del Campionat del Món de trial, i traspassant també la seva passió pel motor a una de les seves filles, Laia, que actualment és una de les integrants de la junta directiva de la Federació Motociclista d’Andorra.