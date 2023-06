Retorn d'entre 2,5 i 3 milions per l'Spartan d'Encamp

Actualitzada 11/06/2023 a les 18:29

El director de l'Spartan, Àngel Sanz, calcula que el retorn econòmic de l'Europeu de l'Spartan d'Encamp serà d'entre uns 2,5 i 3 milions, tenint en compte que l'any passat va ser d'1,4 milions i enguany han vingut més acompanyants, a més de sumar un dia més a l'esdeveniment. De fet, el comú calcula que durant tot el cap de setmana la parròquia ha acollit més de 5.500 participants vinguts de 43 països. Així, el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica ha recalcat que hi ha hagut plena ocupació al sector hoteler, a més d'un "molt bon retorn" de la restauració i comerços. Marot ha assegurat que Encamp "demostra un cop més que és capaç d'assolir grans esdeveniments i això ens dona ànims per continuar treballant".L'Europeu Spartan ha celebrat aquest migdia l'entrega de premis a les categories Super Team Rocky, amb el Team France com a guanyadors, l'equip Spain 4 en segon lloc i Czech team com a tercers. Tanmateix, s'han atorgat els guardons a la Super 10k en les modalitats Age Group. Les classificacions es poden consultar a l'enllaç