Les 'grandalles' es pengen la plata a l'Europeu de Belgrad

Les tricolors tanquen un gran campionat amb una segona posició

La selecció femenina de rugbi de set va endur-se la plata al Campionat d’Europa de l’especialitat en la categoria Conference 1 després de perdre la final davant de Suïssa per 14-5. Les grandalles havien quallat ja dissabte un bon debut amb dues victòries i una derrota, i ahir al matí van tancar la segona fase amb un triomf contundent per 36-0 davant de Croàcia.



Aquesta victòria els va garantir un lloc a les semifinals de l’Europeu, on esperava Eslovàquia, però Andorra va mostrar-se superior, i va acabar passant a la gran final després d’imposar-se per 5-12. A l’equip l’esperava Suïssa, superior