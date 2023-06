Ferré lidera el primer dia de la Pujada a Arinsal

Actualitzada 11/06/2023 a les 07:03

Raül Ferré va marcar el millor temps absolut a la primera jornada de la Pujada Arinsal-Andorra. El pilot massanenc va acabar sent el més ràpid dels 57 que van prendre part ahir de la sortida, i va aconseguir un temps de 2’22”235 a la primera de les curses puntuables per a la competició. La segona posició absoluta va ser ahir per al gal Mattéo Fel-Astorg a 3”323 de Ferré, mentre que el tercer temps va ser per a Thomas Clausi a 4”891.Pel que fa a la resta de pilots del país, Gerard de la Casa i Edgar Montellà van entrar també al Top-10 a la primera cursa. De la Casa va ser sisè absolut i primer de la seva categoria, mentre que Montellà va ser novè i tercer de la seva categoria.La Pujada Arinsal-Andorra viurà avui la segona i última jornada de competició. A les 9.30 hores hi haurà entrenaments lliures, i a continuació es faran la segona i la tercera cursa per establir els guanyadors de la prova.