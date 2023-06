Encamp corona els nous campions d'Europa

Actualitzada 11/06/2023 a les 07:01

Luca Pescollderingg i Eszter Hortobágyiová van coronar-se ahir Campions d’Europa a l’Spartan Race celebrada a la parròquia d’Encamp en la categoria beast.El recorregut constava de 21 quilòmetres i estava marcat per la gran duresa, tal com havia explicat l’organització, però l’italià Luca Pescollderungg va poder fer-se fort per acabar enduent-se el triomf amb un temps final de 2 h 51’01”, superant en gairebé un minut i mig el corredor francés Gregory Basilico, que va ser segon, mentre que l’última plaça del podi va ser pel també gal Thibaul Jean. A la cursa femenina, la txeca Eszter Hortobágyiová va repetir el triomf que ja havia aconseguit al Campionat d’Europa del 2017 celebrat també a Encamp amb un registre de 3 h 26’12”, imposant-se a Janka Pepova i Rianna Nelson.La Spartan Race Encamp 2023 viurà avui l’última jornada de competició, després d’obrir-se divendres amb la Spartan Kids, amb la disputa de les proves per relleus i de les últimes curses en les categories súper i esprint.