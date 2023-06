Els responsables de l’entitat han rebut diverses propostes per gestionar el club

La gestió de l’FC Ordino podria canviar de mans properament. Almenys, segons ha pogut saber el Diari, ja s’han produït converses en aquest sentit, tot i que a hores d’ara no hi ha res tancat. El conjunt ordinenc va obtenir la permanència matemàtica a la màxima categoria del futbol nacional a l’última jornada de competició després d’imposar-se a la UE Sant Julià, i des de l’entitat ja han establert algunes trobades amb diversos actors per fer-se amb la gestió del futur del club, tot i que l’estructura actual no descarta seguir comandant-lo. Els equips del país són clubs i no