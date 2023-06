Actualitzada 09/06/2023 a les 06:43

Ramon Maria Calderé serà el nou tècnic de la UE Santa Coloma amb l’objectiu de retornar a l’equip groc-i-negre a Europa. Format com a jugador al Barça, l’entrenador català ha dirigit clubs de l’àmbit català com Badalona, Premià o Gavà, a més d’altres com Burgos, Palència o el Jarabacoa de la República Dominicana.