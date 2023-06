Doria passa a semifinals en caiac a Praga i Pellicer en queda a fora

Actualitzada 09/06/2023 a les 06:45

Mònica Doria va aconseguir la classificació per a les semifinals de la Copa del Món de Praga de piragüisme a la modalitat de caiac, després de ser 13a a la primera mànega de les sèries. La palista va completar el circuit en un temps de 97”90 i va acabar a poc més de cinc segons i mig del millor temps, el de l’australiana Jessica Fox. No va tenir la mateixa sort Laura Pellicer, que a la primera baixada va saltar-se una porta sumant 50 segons de penalització i acabant a la part final de la classificació. A la repesca, en què es classificaven les deu primeres, Pellicer tampoc ho va poder aconseguir i va ser 32a.Durant la jornada d’avui Doria disputarà les semifinals de caiac (13.45 h) i si finalitza entre les deu primeres disputarà a continuació la final (16.49 h). Abans, però, tant ella com Laura Pellicer estrenaran la competició en la modalitat de canoa amb la disputa de les eliminatòries des de les 8.00 hores.