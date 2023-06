Pal Arinsal preveu 600 participants a la Maxiavalanche

Actualitzada 08/06/2023 a les 17:32

Pal Arinsal estrena la temporada d'estiu amb la cursa internacional Maxiavalanche, on s'espera la participació d'uns 600 ciclistes. La prova començarà dissabte amb els entrenaments classificatoris per a les finals, que seran diumenge a partir de les 11 del matí. El Bike Park de Pal obrirà demà les portes i estarà obert a tothom per entrenaments lliures. La competició comptarà amb la categoria MAXI Elite, la e-bike o la femenina, a més, un centenar d'infants prendran part de la prova Mega Kids Commencal del dissabte. El mateix dia es disputaran les curses Dual Slalom.