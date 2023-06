Mònica Doria i Laura Pellicer disputen la Copa del Món de Praga

Actualitzada 08/06/2023 a les 05:46

Mònica Doria i Laura Pellicer disputen a partir d’avui la segona Copa del Món de piragüisme en eslàlom, que se celebra a Berlín. Tot just quatre dies després de la primera prova del circuit mundial de la temporada, disputada a Augsburg (Alemanya), les dues palistes de la federació se citen a la segona prova.L’acció a la capital de la República Txeca arrencarà aquesta tarda amb la disputa de les eliminatòries de caiac, on Doria tindrà el dorsal 20 i Pellicer el 42. Les 20 primeres passen directament a semifinals, mentre que la resta tenen una segona oportunitat on les deu millors també passaran de ronda. De cara a demà serà el torn de les semifinals i final de caiac, a més de les eliminatòries de canoa, diumenge seran les semifinals i final de canoa, mentre que la Copa del Món de Praga es tancarà diumenge amb la competició de caiac cros, on Doria va penjar-se el bronze la setmana passada a Alemanya.