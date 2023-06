La Pujada Arinsal-Andorra compta amb 77 inscrits

Ferré, De la Casa i Montellà lideraran la participació del país

La Pujada Arinsal-Andorra comptarà amb gairebé una vuitantena d’inscrits aquest cap de setmana, en una cursa que tornarà a ser puntuable per al Campionat de França de muntanya de Segona Divisió, pel Trofeu dels Pirineus i per la Lliga Occitanie-Méditerranée d’automobilisme. Dissabte es farà la primera pujada de la cursa, mentre que diumenge hi haurà les dues restants.



Dels 77 pilots participants, la gran majoria són francesos, un total de 44, a més de cinc catalans i un portuguès, sense oblidar la representació local, amb un total de 27 corredors de casa que prendran part dissabte i diumenge a la Pujada