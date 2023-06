Actualitzada 08/06/2023 a les 18:09

L'ACA club ha presentat avui el pilot d'automobilisme digital i ara també real. L'andorrà Frank Porté amb 16 anys s'ha format per l'ACA eSports academy per incorporar-se a l'ACA eSports team, ha començat a competir la temporada 2023 del campionat francès FFSA F4, aconseguint marcar un temps de TOP 5. Aquest any el pilot es manté a l'equip i participa en la segona divisió del mateix campionat.