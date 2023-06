Encamp acull la Spartan Race "més exigent" amb el Campionat d'Europa

Actualitzada 08/06/2023 a les 14:10

La vuitena edició de la Spartan Race d'Encamp, que celebrarà aquest cap de setmana, serà l'edició "més exigent" coincidint amb la celebració del Campionat d'Europa a la vila encampadana, segons ha manifestat Ángel Sanz, director d'Spartan Race. La cursa serà Europeu per segona vegada (també va ser-ho al 2017, però quan es feia a Grau Roig) i per això la participació es veurà notablement incrementada, passant dels 2.400 corredors de l'any passat, als 5.500 que hi haurà enguany. En total hi haurà participants de 43 països, amb un nombre destacat d'espanyols (59%) i francesos (19%), la resta seran de 41 nacions diferents, amb una xifra del 3% de corredors andorrans. L'edició de l'any passat va portar un retorn d'1,4 milions d'euros, segons ha explicat el director de nous projectes d'Andorra Turisme, Enric Torres, i s'espera que la xifra d'enguany es superi amb escreix veient l'increment de la participació amb una inversió de 140.000 euros per part de la societat pública. L'augment de participació es nota també amb l'ocupació hotelera, ja que el conseller de Turisme i Reactivació econòmica d'Encamp, Nino Marot, ha explicat que "a més de tenir plena ocupació a Encamp, el fet de tenir tants corredors ha fet que també hi hagi molta gent a Andorra la Vella i Escaldes, a Canillo, i fins i tot a l'altra vall".Sobre l'escenari, el cap d'Spartan Europa, Matthew Brooke, ha manifestat que "si pensem en com hauria de ser el món Spartan, no hi ha un lloc millor que Andorra", i ha agregat que "pujem el llistó, i esperem que sigui el més dur possible". L'organització ha confirmat també que la Spartan Race del 2024 serà el 8 i 9 de juny, i el director d'Spartan Race, Ángel Sanz, ha destacat que "la prova pot créixer molt, i si som capaços de tenir un creixement orgànic, podríem tenir 12.000 o 13.000 participants".