L'equip d'alpí de la FAE tanca les proves físiques

Actualitzada 07/06/2023 a les 05:46

La majoria de membres de l’equip d’esquí alpí de la FAE va realitzar ahir una cursa de 3.000 metres a l’Estadi Comunal, un test que va servir per tancar les proves físiques en aquest inici de pretemporada. Al test van estar presents Íria Medina, Carla Mijares, Jordina Caminal, Àlex Rius, Xavier Cornella, Bartumeu Gabriel i Roger Puig, sota la supervisió del preparador físic, Damià Costa. Cada esquiador tenia una referència de temps per complir, una referència “molt exigent”, segons va explicar Costa, però que es presenta com un objectiu per tal d’exigir el màxim dels esportistes. El preparador va explicar que “una de les coses que es volen avaluar amb el 3.000 metres és el sacrifici i l’esforç dels esportistes”. En aquest sentit, Costa va reconèixer que “ha sortit bastant bé perquè s’han quedat molt a prop de complir l’objectiu que havíem marcat, que és exigent i, tenint en compte que són esquiadors, està molt bé”.