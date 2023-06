Laia Taulats guanya la Copa d'Espanya en bloc de la categoria sub 18

Actualitzada 06/06/2023 a les 05:47

Laia Taulats va guanyar la Copa d’Espanya de bloc 2023 en la seva categoria, la sub 18, que va acabar ahir amb la disputa de la tercera i darrera prova de l’any al parc Juan Carlos I de Madrid. A la competició madrilenya l’andorrana va pujar al podi com a segona classificada i amb la suma dels punts es va proclamar campiona d’Espanya.A banda de Laia Taulats, el seu germà, Nicolau, i Pol Sagartal van ser els altres joves tecnificats de la FAM presents a Madrid, en les seves categories –sub 14 i sub 18, respectivament–, acompanyats dels tècnics Noam Goldin i David Gambús. Tot i quedar en penúltima posició de les classificatòries, Sagartal va gaudir de la primera experiència en Copa d’Espanya, mentre que Nicolau Taulats va acabar 12è en les prèvies i una errada li va barrar el pas a les finals.