Gerard de la Casa segueix abonat al segon lloc entre els turismes

Actualitzada 06/06/2023 a les 05:45

Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX-Baporo Motorsport) i Jordi Gaig (Porsche) van mantenir, novament, el seu duel particular. En aquesta ocasió va ser a terres alacantines, en la disputa de la Pujada a les Revoltes d’IBI, segona cita del Campionat d’Espanya de muntanya. El Porsche de Gaig va tornar a guanyar, però en aquesta ocasió amb menys de dos segons d’avantatge respecte al cada cop més competitiu Ford Fiesta del pilot andorrà. “No havíem estat mai tan a prop del Porsche i és una gran motivació per continuar millorant i poder pujar a l’esglaó més alt del podi en alguna de les pròximes curses”, va comentar De la Casa. En aquest sentit, el pilot andorrà va reconèixer que “les diferències són mínimes i qualsevol dubte et pot allunyar de les posicions capdavanteres”. El pròxim cap de setmana (dies 10 i 11) la cursa serà a Arinsal i De la Casa anirà a la cita de l’ACA amb l’objectiu de repetir el triomf de l’any passat.