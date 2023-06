La delegació andorrana la conformaran 13 esportistes i sis tècnics

La delegació dels Specials Olympics ja compta, molt il·lusionada, els dies que resten per viatjar a Berlín i participar als Jocs Mundials que se celebren del 17 al 25 de juny. Els esportistes i els tècnics que viuran l’experiència competitiva es van trobar ahir a la seu de Creand i ja són a punt per lluitar per portar medalles cap a Andorra.



L’expedició andorrana a Berlín la conformen 13 esportistes, sis entrenadors, un membre de personal mèdic i dos caps de delegació. José Antonio Pérez, el director nacional de la federació esportiva dels Special Olympics, va dir que “el més important