Actualitzada 04/06/2023 a les 06:45

Mònica Doria no es va poder classificar per a la final de canoa al finalitzar en la 17a posició la ronda de semifinals de la Copa del Món d’Augsburg (Alemanya). La palista andorrana no va fer una bona baixada, va tocar la porta set i, a més, va invertir més temps de l’esperat a completar el traçat. Doria va marcar 125.25 i va finalitzar a +13.78 del millor temps, el de l’australiana Jessica Fox, que també va aconseguir el triomf i l’or a la final de la disciplina.