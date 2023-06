Vicky Jiménez busca el cinquè or

Disputa la final individual i el tercer i quart lloc de dobles mixt amb Èric Cervós

Vicky Jiménez Kasintseva disputa aquest matí a les deu la final femenina individual davant la maltesa Francesca Curmi. La tennista andorrana lluitarà per la medalla d’or després de desfer-se a les semifinals de la maltesa Elaine Genovese per 6 a 2 i 6 a 1. La seva rival a la final, Curmi, que arribava al torneig com a segona cap de sèrie –la primera és l’andorrana–, tampoc no va fallar a l’altra semifinal derrotant la luxemburguesa Marie Weckerle pel mateix resultat, 6 a 2 i 6 a 1.

A més, pel que fa al dobles mixt, Vicky Jiménez i Eric Cervós