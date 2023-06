Sergio Molina renova fins al 2025 amb l'FC Andorra

El migcampista madrileny acabava el contracte el 30 de juny

Sergio Molina continuarà a l’FC Andorra almenys dues temporades més. El migcampista madrileny, que acabava el contracte amb el club tricolor el 30 de juny, ha renovat fins al 2025, tal com va anunciar l’entitat en un comunicat. Molina va arribar a l’Andorra fa dues temporades, a Primera RFEF i procedent del Salamanca UDS, i a poc a poc s’ha convertit en un futbolista important en l’ideari del tècnic, Eder Sarabia. Aquest curs, el migcampista ha disputat 29 partits –23 com a titular– i ha marcat dos gols, a l’Estadi Nacional contra l’Eibar i un per emmarcar a El Toralín