Els equips femení i masculí es van penjar les primeres medalles de la jornada arrodonint dos tornejos excel·lents

Les dues seleccions de rugbi de set presents als Jocs dels Petits Estats de Malta van obrir la jornada de la millor manera per a la delegació andorrana. L’equip femení va guanyar la medalla d’or després d’una gran remuntada a la final tot superant les malteses per 12 a 14. El conjunt local es va avançar per 12 a 0, però les grandalles van aixecar el marcador amb convicció i eficàcia i es van endur l’enorme alegria d’un triomf lluitadíssim.



Una medalla d’or on l’aspecte mental va ser cabdal. Nàdia Olm, jugadora de la selecció, va explicar que “han estat els