Maeva Estevez ja es troba gairebé recuperada de la lesió al canell

Actualitzada 03/06/2023 a les 06:40

La rider Maeva Estevez, que es va lesionar el canell la tardor passada, es troba gairebé al cent per cent de la recuperació i espera poder tornar a tenir contacte amb la neu al més aviat possible. “Tinc moltes ganes de tornar a competir i d’estar al nivell competitiu que no he pogut aconseguir els últims mesos”, assegura la corredora de boardercross mentre continua els treballs de preparació física, juntament amb la resta d’esportistes de la FAE, a les instal·lacions del Centre de Tecnificació d’Ordino. El treball de pretemporada augmenta per a tots els membres dels equips nacionals de la FAE i també per a Estevez, que vol passar pàgina de la lesió, que l’ha deixat fora de combat durant tot l’hivern. “Estic molt bé, amb moltes ganes de tornar a la neu, de tornar a lliscar”, assegura. Maeva Estevez es va lesionar el mes de novembre passat al radi de la mà esquerra durant un entrenament a Pitztal.