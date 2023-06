Actualitzada 03/06/2023 a les 17:23

Les Berques d'Arinsal han acollit avui una nova edició de la BMX OldSchool, un esdeveniment que es realitza cada any a Arinsal. L'acte ha acollit avui a 40 persones de diferents nacionalitats com Espanya, França o Anglaterra, aficionades per la BMX. Els visitants han pogut veure una petita exhibició de bicicletes de BMX antigues i celebrar el dia mundial de la bicicleta.