L'atletisme aporta les darreres tres medalles per Andorra i suma 20 als Jocs dels Petits Estats

Actualitzada 03/06/2023 a les 17:20

La darrera jornada dels Jocs dels Petits Estats de Malta ha aportat a Andorra tres medalles més, a banda de l'aconseguida per Vicky Jiménez -or en el torneig de tennis individual- i tanca la competició amb 20 medalles, dues més que als darrers Jocs de Montenegro. La disciplina d'atletisme ha permès arrodonir la vintena de metalls per Andorra, gràcies als que s'han penjat Nahuel Carabaña, Duna Viñals i Dayane Huerta. A la prova dels 400 metres tanques Viñals ha aconseguit la segona posició i la medalla de plata amb un temps de 1'00"60, nou rècord nacional, en una cursa ajustadíssima i resolta per centèsimes amb victòria de la xipriota Kalypso Stavrou (1'00"45). La segona plata del dia ha arribat als 5.000 metres masculins amb Nahuel Carabaña i un temps de 14'05"16 que ha fet inaccessible el crono i la cursa del maltès Jordan Gusman que s'ha imposat amb 13'51"77. Finalment, en la mateixa prova dels 5.000 metres però en categoria femenina, Dayane Huerta ha aconseguit el bronze amb un atac als darrers 200 metres i un temps de 18'35"11. La cursa l'ha guanyat la maltesa Gina McNamara invertint 17'11"32.